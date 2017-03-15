دوري البراعم.. تميز إسباني.. وتجاهل إيطالي

انتقل ميسي إلى برشلونة وعمره أحد عشر عاماً، وفي الرابع عشر من ديسمبر عام 2000 وقع النادي أول عقد مع الفتى الأرجنتيني أبن الأثنى عشر ربيعا.

ومؤخراً أصبح أغلب متابعي كرة القدم يعرفون اللاماسيا، أو سمعوا بها، ولكن أين يلعب هؤلاء الصغار، ومن يواجهون؟

أسبانيا تعتبر من أكثر الدول تطورأ بموضوع أكاديميات اللاعبين الصغار وبطولاتهم، ويمتلكون أقوى بطولة للصغار دون اثني عشر عاماً في العالم أجمع وتعرف بـ لا ليغا برومسس، أو لا ليغا الوعدين، بدأت عام 1995، نسختها الأخيرة فاز بها صغار برشلونة على صغار أتليتكو مدريد.

في اسبانيا ينظم الاتحاد 8 بطولات للبراعم، الفائز بكل واحدة منهم يشارك بلاليغا برامسس بنهاية العام، ويضاف إليهم 4 فرق من أوروبا، وفي النسخة الأخيرة كان هناك كلاسيكو للبراعم وأنتهى برشلوني بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي لعب صغار البلوغرانا مع صغار باريس سان جيرمان وانتهت برباعية، ولكن للكتلان هذه المرة، هذه المسابقة أخرجت لنا إنيستا، وكان يلعب مع الباسيتي وقتها وليس برشلونة، وأخرجت ايضا سيسك فابريغاس، فيرناندو توريس، داني كارفخال، وحتى الألماني توماس مولر عندما شارك مع صغار بايرن بالبطولة عام 2000.

لا ليغا برومسس أنطلقت عام 1995، وفي ذلك العام أغلب دول أوروبا الكبرى كرويا قررت الانتباه للصغار، ففي انكلترا عام 1995 أطلق نادي بلاكبول مسابقته لدون الاثني عشر عاماً، رعاها الاتحاد الانكليزي وأصبحت الآن أهم بطولة للصغار هناك، ويشارك بها أبطال دوريات المناطق ليس فقط في انكلترا، بل من اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية وجارتها جمهورية ايرلندا وموعد انطلاق بطولة العام الجاري الخامس عشر من ابريل.

في ألمانيا الوضع مشابه، وفي النهاية الأبطال يشاركون في بطولة كأس بايرن بتنظيم من الفريق البافاري، والألمان دائما التنظيم عندهم زائد عن العادة، فالبطولة مفصلة لدون التسعة أعوام، ودون العشرة، ودون الأحد عشر، ودون الأثنى عشر عاما.

بالمجمل في أوروبا، فرنسا بلجيكا كرواتيا الدانمارك التشيك، الاتحاد المحلي ينظم بطولات مناطق للصغار، وبطولة رئيسية أخيرة يرعاها يشارك بها الأبطال، إلا إيطاليا، هناك الوضع مختلف، اتحاد الكرة لا يرعى شيئا، تبدأ مسؤوليته عند بطولات تحت ستة عشر عاماً، ولكن عند الطليان ست بطولات للصغار تنطمها الأندية بمجهودات فردية.

نعود إلى قصة ميسي، طفل باثنتي عشرة سنة يوقع عقداً، وحتى عام 2015 لم يكن هناك قانون واضح في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يحمي الأطفال، في ذلك العام تم إضافة الفقرة التاسعة عشرة إلى قائمة قوانين انتقال وتسجيل اللاعبين، وتنص على الآتي: "يمنع انتقال اللاعبين أو التعاقد معهم إذا كانوا تحت الثمانية عشر عاماً، إلا باستثناءات محددة، كأن تنتقل عائلات اللاعب لأسباب غير كروية لمدينة آخرى فينتقل اللاعب إلى نادي المدينة، أو أن يكون النادي الجديد لا يبعد أكثر من 45 كيلو متر عن مقر عائلة اللاعب".

أما توقع عقد احترافي فيجب أن يتخطى اللاعب سن السادسة عشرة، بإمكان النادي تسجيل لاعبيه الصغار بالكشوفات، وفيفا يلزم الاكاديميات بذلك حاليا لكي يتم الحد من انتقال القصر، وكلن من دون عقود احترافية.

بعد أن صدر القانون عام 2015، تم معاقبة برشلونة أولاً، وريال مدريد لاحقاً، وتم الحد نوعاً ما من تجارة تقدر بالمليارات.