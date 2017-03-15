سالم سرور: سامي شجاع.. ومستقبل الشباب مظلم

أكد سالم سرور، قائد الشباب السابق، أن وضع ناديه العاصمي بات محرجا جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مستقبله سيكون مظلماً في حال استمر التدهور المالي.

وقال سرور في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "الوضع في الشباب سيصبح أسوأ في حال استمرت محاصرة الديون له، وكلنا أمل بالعضو الداعم الأمير خالد بن سلطان، كونه الوحيد القادر على حل تلك المعضلة".

وكشف سرور أن إدارة ناديه تتحمل جزءا من المسؤولية خاصة بعدم استثمارها لبيع عقود بعض اللاعبين، وزاد: "الإدارة ليست السبب الرئيسي فيما يحدث للفريق، لكنها أخطأت في عدم استثمارها لعقود بعض اللاعبين خاصة محمد العويس الذي كان من الأولى أن تتدخل في مفاوضات لبيع عقده، والآن ربما قد يرحل اللاعبان حسن معاذ وعبدالله الأسطا بالمجان".

وأضاف: "هي ليست سببا رئيسيا فيما يحدث، فليس باستطاعتها عمل شيء دون المال، فاللاعبون عقودهم باهضة الثمن لاسيما ونحن في عالم الاحتراف".

ورفض قائد الشباب السابق تحميل مدرب الفريق الحالي سامي الجابر مسؤولية ما حدث، وقال: "سامي ظلم هذا الموسم بسبب الظروف، إذ إنه لا يملك الأدوات التي تساعده على تقديم المستوى المأمول، لذلك من الصعب تقييمه الآن، وعلى العكس أرى أن استمراره شجاعة كبيرة ولو كان مدربا آخر لاستقال وغادر النادي".

وزاد بقوله: "للأسف الشباب لم يصبح للشبابيين، كما هو الحال مع الهلال الذي هو للهلاليين فقط، والنصر كذاك للنصراويين، وبقية الأندية، هنالك أشخاص دخلاء على النادي والكل يعمل في النادي، نحب الشباب لكن ما يحدث أمر غريب، وحاولت الاقتراب من النادي لكنني احترمت نفسي وابتعدت".

وحول دور الخصخصة في إنهاء مشاكل الأندية المالية قال: "من زمن بعيد والأندية السعودية تعتمد على الأشخاص، وأعتقد أن الخصخصة لن تعالج هذا الأمر بسهولة، كون الأندية عليها ديون كبيرة، وبدايتها ستكون صعبة للغاية".