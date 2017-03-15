عمر السومة يخطف نجومية الجولة الـ21

شهدت التشكيلة المثالية للجولة الـ21 من الدوري السعودي، سيطرة أهلاوية بأربعة مقاعد، مع تواجد قوي ومؤثر للنادي الفيصلي.

في حراسة المرمى جاء مسلم آل فريج من الخليج، وأمامه في خانة الظهير الأيسر لاعب الأهلي منصور الحربي، إلى جانب لاعب النصر برونو أوفيني، وإيغور روسي لاعب الفيصلي، بينما حل في مركز الظهير الأيمن فيصل الخراع في أول ظهور له في التشكيلة.

وواصل كارلوس فيلانويفا ظهوره المتكرر، إلى جانب تيسير الجاسم، أما في خانة المحور الثانية يأتي عبدالرحمن البركة من التعاون، بينما حجز اليوناني فيتفا مقعد الوسط الايمن.

وفي خانة الهجوم عاد المحترف السوري عمر السومة، فيما ظهر للمرة الأولى اكسنتي ميرتشا لاعب الفيصلي، وخطف السومة لقب الأفضل بين زملائه بحسب تصويت المحللين، بعدما وصل إلى هدفه الـ22 في صدارة الهدافين.