تنظيمات جديدة للحد من التعصب الرياضي

صدرت في السعودية قرارات تنظيمية صارمة للحد من التعصب الرياضي، وتستهدف الأنظمة الجديدة الحد من ظاهرة التعصب الرياضي وترويجه في وسائل الإعلام، وتشارك جهات حكومية مثل وزارة الداخلية مضافاً إليها وزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للرياضة وهيئة الإعلام المرئي والمسموع في تطبيق القرارات الجديدة.

وتلقت الوزارات والهيئات موافقة مجلس الوزراء على التنظيمات المرفوعة للحد من التعصب الرياضي، وتشمل القرارات متابعة ورصد كل ما يؤدي إلى التعصب الرياضي في وسائل الإعلام المختلفة، وحصر الأسماء المثيرة للتعصب واتخاذ إجراءات عاجلة تجاهها من قبل الجهات المختصة.

وبحسب القرارات، فإن على وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإعلام المرئي اتخاذ إجراءات كفيلة بمنع وسائل الإعلام من نشر ما يؤدي إلى التعصب الرياضي ورصد التجاوزات والإساءات في وسائل الإعلام المختلفة.

وتقدم وزارة التعليم بالمشاركة مع مع مركز الحوار الوطني، الهيئة العامة للرياضة، وزارة الثقافة والإعلام برامج توعوية وندوات رياضية لتوعية الشارع الرياضي ووسائل الإعلام عن التعصب.

وعن ذلك تحدث الناقد صالح الحمادي لـ"في المرمى": "التعصب أصبح كالداء المزمن الذي ينخر جسد الرياضة السعودية، ويجب ألا ننسى أن سبب تراجع المنتخبات ومستوى الكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة عائد إلى التعصب الرياضي".

وأضاف في حديثه: "الأنظمة واللوائح وتطبيقها، بلاشك ستحد بشكل كبير من التعصب السائد والطاغي في الشارع الرياضي".