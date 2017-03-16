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أسامة وعمر: لن نخيب آمال السعوديين

المصدر: العربية.نت
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أكد أسامة هوساوي، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية عناصر الأخضر لموقعتي تايلاند والعراق، مشددا على أهمية نقاطهما لمواصلة الطريق نحو التأهل إلى المونديال.

وقال هوساوي في حديثه لوسائل الإعلام الخميس: "استعداداتنا انطلقت منذ بداية التصفيات، مباراة تايلاند المقبلة هامة جدا كما هو حال مواجهة العراق، نحن جاهزون تماما ولن نخيب آمال السعوديين".

وأكد زميله عمر هوساوي صعوبة المواجهات وقوة المنتخبات، وزاد: "جميع المنتخبات قوية، نحن كلاعبين ندرك تماما حجم المسؤولية ونطمح إلى مواصلة نتائجنا المتميزة في التصفيات".

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#المنتخب السعودي, #أسامة هوساوي, #عمر هوساوي

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