المعيوف: الأهلي ظلمني.. وأتمنى الدوري مع الهلال

أكد عبدالله المعيوف، لاعب نادي الهلال، وصوله إلى مرحلة الاكتفاء عقب 9 أعوام قضاها بشعار أهلي جدة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه تمنى تواجد زميله خالد شراحيلي إلى جانبه بعد عودته مجددا إلى صفوف النادي العاصمي.

وقال المعيوف في حديثه الخاص لـ"العربية": "وصلت إلى مرحلة الاكتفاء بعد 9 أعوام قضيتها بشعار الأهلي، وكنت مقتنعا تماما بمغادرة أسوار النادي".

وتابع الحارس العائد مؤخرا إلى قائمة الأخضر السعودي: "تحدثت بكل صراحة إلى إدارة الأهلي، لكنها اعتبرتني غير صادق، فيما المعلومات التي وصلت إلى الجماهير الأهلاوية كانت غير صحيحة إطلاقا".

وواصل المعيوف حديثه: "عودتي مجددا إلى صفوف الهلال كانت أمنية، ولم أكن أعلم حينها بعدم انضباطية زميلي خالد شراحيلي وتمنيت تواجده".