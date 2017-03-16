روما ودورتموند والهلال في دولية حمدان بن محمد

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم تحت 17 سنة، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي، النقاب عن تفاصيل النسخة السابعة من البطولة التي تجري مبارياتها في الفترة من 7 إلى 16 أبريل 2017، بملعب نادي ضباط شرطة دبي.

وأعلنت اللجنة خلال مراسم القرعة التي جرت الخميس 16 مارس 2017 مشاركة ثمانية فرق في البطولة، يتقدمها روما الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي، والهلال السعودي، إضافة إلى أربعة فرق من دبي وهي النصر والأهلي والوصل ودبي.

وأوقعت القرعة التي تم بموجبها تقسيم الفرق إلى مجموعتين، أولمبيك ليون والهلال والأهلي ودبي في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فريق روما، بروسيا دورتموند، الوصل والنصر، وتفتتح البطولة في اليوم الأول بمواجهتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق أولمبيك ليون مع فريق دبي، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الهلال السعودي مع فريق الأهلي.

وتوج الهلال بطلاً للنسخة السادسة من البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على دورتموند الألماني بهدفين دون رد، فيما حصل فريق ريال مدريد الإسباني على الميدالية البرونزية بتفوقه على إنترناسيونال البرازيلي بركلات الترجيح بعد نهاية مباراة تحديد المركزين الثالث بالتعادل دون أهداف في زمنها الرسمي.