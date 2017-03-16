سعد الشهري: هدفنا المشاركة القوية في كأس العالم

أكد المدرب سعد الشهري، صعوبة مجموعة الأخضر الشاب في بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها كوريا الجنوبية، واصفا جميع المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي بالقوية.

وقال الشهري ضيف "في المرمى": "القرعة ليست سهلة، وتميل أكثر إلى قوة المنتخبات المشاركة في البطولة".

وأضاف: "علينا أن نعد العدة لهذه المنافسة القوية، سنحاول أن نتجاوز كافة الصعوبات من خلال القراءة والعمل الجيد".

وواصل مدرب الأخضر الشاب حديثه: "بدأنا منذ اليوم بتجميع مباريات جميع المنتخبات، علم التحليل في عالم كرة القدم شيء مهم وأمر ضروري، وهدفنا المشاركة القوية في الحدث العالمي الكبير".