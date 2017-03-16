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سعد الشهري: هدفنا المشاركة القوية في كأس العالم

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد المدرب سعد الشهري، صعوبة مجموعة الأخضر الشاب في بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها كوريا الجنوبية، واصفا جميع المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي بالقوية.

وقال الشهري ضيف "في المرمى": "القرعة ليست سهلة، وتميل أكثر إلى قوة المنتخبات المشاركة في البطولة".

وأضاف: "علينا أن نعد العدة لهذه المنافسة القوية، سنحاول أن نتجاوز كافة الصعوبات من خلال القراءة والعمل الجيد".

وواصل مدرب الأخضر الشاب حديثه: "بدأنا منذ اليوم بتجميع مباريات جميع المنتخبات، علم التحليل في عالم كرة القدم شيء مهم وأمر ضروري، وهدفنا المشاركة القوية في الحدث العالمي الكبير".

كلمات دالّة

#سعد الشهري, #الأخضر الشاب, #كأس العالم

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