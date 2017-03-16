كيال: موقعة تايلاند صعبة.. ونتمنى دعم الجماهير

أوضح طارق كيال، المشرف العام على المنتخب السعودي، أن الهولندي فان مارفيك، المدير الفني، يحتاج إلى 8 حصص تدريبية لتطبيق التكتيك الذي سيخوض به مواجهتي الفريق المقبلتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على تايلاند يوم 23 مارس الجاري، قبل أن يستضيف المنتخب العراقي بعدها بأربعة أيام في الجولتين السادسة والسابعة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية للمونديال.

وقال كيال في تصريحات خاصة لـ"العربية" الخميس: "نتمنى من كل الجماهير المخلصة دعمنا ومساندتنا في المرحلة القادمة ونسأل الله التوفيق".

وتابع: "مارفيك بحاجة إلى 4 حصص تدريبية في جدة، ومثلها في تايلاند لتطبيق التكتيك الذي سيلعب به المباراتين القادمتين".

وأكد كيال صعوبة مواجهة تايلاند، وقال: "المباراة القادمة من أصعب المباريات للمنتخب، ونحن بحاجة إلى تكاتف الجميع وأن يعطي كل واحد 120% من قدراته".

واستمر: "نقف على نفس المسافة من الجميع ولا نتأثر بالألوان، وهدفنا تذليل كل الصعوبات للاعبين وتقديم ما يحتاجون له".

وواصل كيال: "أسامة هوساوي وحسن معاذ موقوفان في المباراة القادمة بسبب حصولهما على بطاقات، وعبدالله الملك الخيبري مهدد بالإيقاف".

ويتربع منتخب السعودية على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، المتساوي معه في نفس الرصيد.