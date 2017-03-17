اتحاد جدة يستأنف ضد قرار منع تسجيل اللاعبين

أكدت إدارة نادي اتحاد جدة، تقديمها استئنافا إلى محكمة كاس، ضد القرار الصادر من قبل غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن الدعوى المقدمة من اللاعب الاسترالي جيمس ترويسي، والقاضي بمنع النادي الجداوي من تسجيل اللاعبين خلال فترتي التسجيل المقبلتين.

وكتب النادي الجداوي عبر بيان بثه الخميس: "تلقت إدارة نادي الاتحاد اليوم الخميس قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر في الدعوى المقدمة من اللاعب الاسترالي جيمس ترويسي ضد النادي وانتهى القرار المذكور إلى الزام النادي بتعويض اللاعب مبلغ مليون يورو بالإضافة إلى منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد على المستويين المحلي والدولي خلال فترتي التسجيل المقبلتين".

وتابع اتحاد جدة: "ويؤكد النادي بانه سيتخذ جميع السبل والوسائل اللازمة لحفظ حقوق النادي، وسيعمل على تقديم الاستئناف ضد القرار أمام محكمة الكاس ضمن المدة المحددة بالقرار".