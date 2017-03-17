ثلاثي الأخضر يغيب عن تدريبات بانكوك

أدى المنتخب السعودي حصته التدريبية الأولى في معسكره الخارجي في بانكوك الجمعة، بدون ثلاثة لاعبين قبل مواجهة تايلاند يوم الخميس المقبل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وتستعد السعودية لمباراتي تايلاند والعراق ضمن الجولتين السادسة والسابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في روسيا.

وبدأ المنتخب السعودي معسكرا في الرياض قبل السفر أمس الخميس إلى تايلاند استعدادا لمواجهة منتخبها قبل العودة لجدة لاستضافة المنتخب العراقي في 28 من الشهر ذاته ضمن المجموعة الثانية.

ولم يشارك الثنائي محمد آل فتيل وياسر الشهراني في التدريبات الجماعية، واكتفيا بتدريبات في النادي الصحي، فيما غاب سلمان المؤشر عن التدريبات بسبب إصابته بنزلة معوية.

وتدرب الفريق بالملعب الوطني في بانكوك تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قسم اللاعبين لمجموعات صغيرة، وقاموا بتمرير الكرة فيما بينهم في المساحات الصغيرة.