أندية سعودية وأوروبية لم تنتصر في 2017

ثلاثة أشهر تمر في 2017، الانتصارات أصبحت عملة نادرة لبعض الأندية في مسابقات الدوري في بلادها، ومنها ثلاثة في أوروبا إلى جانب فريقين في السعودية..

في اسبانيا يعيش فريق أوساسونا على أطلال آخر انتصار له بالليغا في السابع عشر من اكتوبر الماضي، ما يعني أنه بلا فوز في خمسة أشهر متتالية، وبالتالي يجد نفسه في المركز الأخير في الترتيب العام.

شمالا في فرنسا، يتمسك فريق باستيا بسجله السلبي بالغياب عن أي فوز في الليغ ان منذ السابع عشر من ديسمبر، عندما فاز على مضيفه رين، فبات بالمركز قبل الأخير في الترتيب، وهو الذي يملك فرصة انهاء جفاء مع الانتصارات في العام الحالي عندما يواجه نادي ميتز اليوم الجمعة.

نعبر القنال الانكليزي إلى أرض البريميير ليغ، حيث فقد نادي ميدلسبرة درب الانتصارات منذ السابع عشر من ديسمبر، فبات بالمركز قبل الأخير للترتيب العام، وقرر الخميس اقالة مدربه الإسباني كارانكا وهو الذي يواجه مانشستر يونايتد الأحد المقبل، لعله يحقق أول فوز في العام الحالي بالدوري.

في السعودية فريقان بلا أي فوز بمسابقة الدوري في 2017، الاتفاق أحتفل اخر مرة في الرابع والعشرين من نوفمبر بالانتصار على الفيصلي انذاك بثلاثة لواحد، لعب 11 مباراة بعدها وخسر في 8 منها، أقال الإسباني غاريدو واستعان بالهولندي إلكو في تغيير لطاقمه الفني وسيلتقي الشهر المقبل مع الخليج في واحدة من 5 مباريات دورية متبقية له، لينال أول فوز في العام الحالي وهو الذي يأتي الآن بالمركز التاسع بفارق 6 نقاط عن المرتبة الأخيرة.

وبدوره فإن نادي الشباب، سجل آخر فوز له بالدوري في 30 ديسمبر الماضي، على حساب الباطن بثلاث لواحد، ولعب بعدها 6 مباريات، انهزم في 4 منها، ويملك الآن 5 مباريات متبقية تبدأ الشهر المقبل، مع الوحدة لنيل أول فوز في 2017، وهو الذي يأتي حاليا بالمركز السادس للترتيب العام.