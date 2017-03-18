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نايف هزازي يكشف: الأخضر يعاني من الضغوطات

المصدر: بانكوك - نايف الثقيل
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كشف نايف هزازي مهاجم المنتخب السعودي عن الضغوطات التي تحاصر المنتخب السعودي بسبب رغبة اللاعبين والجماهير بالوصول إلى كأس العالم 2018، بينما أكد زميله حسين المقهوي جاهزية المنتخب للتغلب على تايلاند والعودة بالعلامة الكاملة.

وقال هزازي في تصريحات إعلامية في معسكر المنتخب الأخضر المقام حالياً في بانكوك: نعاني من الضغوطات الكبيرة مؤخراً بسبب رغبة اللاعبين والجماهير بالوصول إلى كأس العالم، لكن المنتخب السعودي يمتلك لاعبين ذوي خبرة كبيرة في مثل هذه الظروف، ويستطيعون صنع الفارق مع الأخضر في المواجهات الهامة.

وفي المقابل، قال حسين المقهوي: واثق من قدرتنا على تجاوز العقبة التايلاندية وانتزاع النقاط الكاملة، نحتاج دعم الجماهير وسنسعدهم بالفوز.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وخسارة أمام اليابان التي تحل ثانية بفارق الأهداف.

كلمات دالّة

#نايف هزازي, #حسين المقهوي, #المنتخب السعودي, #تايلاند

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