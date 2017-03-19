"الغبار" يريح النصراويين من مران الأحد

ألغت إدارة النصر مران فريقها الأول مساء الأحد بسبب الظروف الجوية التي تعيشها منطقة الرياض، وقررت انطلاق التدريبات يوم الإثنين بدلاً من الموعد السابق.

وكتب حساب النصر على "تويتر": نظراً للظروف الجوية التي تمر بها الرياض فقد تقرر إلغاء تدريب الفريق الأول اليوم على أن يستأنف النصر تدريباته بعد مغرب يوم الإثنين، مرفقاً صورة لملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود الخاص بالنادي أثناء موجة الغبار التي تمر بالمدينة.

وكان باتريس كارتيرون مدرب النصر قد منح اللاعبين إجازة عقب نهاية مباراة الفريق أمام الرائد مساء الثلاثاء ولمدة 4 أيام.