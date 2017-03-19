بيان اتحادي: إدارة إبراهيم البلوي أخلت بعقودها

أكدت إدارة اتحاد جدة في بيان رسمي عدم تلقيها أي استفسار من الاتحادين الدولي والسعودي بخصوص قضية اللاعب جيمس ترويسي، مشيرة إلى أن باب الترافع في القضية أغلق قبل تكليف المجلس الحالي، وحملت إدارة إبراهيم البلوي ضياع الفرصة على النادي بالدفاع عن حقوقه.

وقال البيان الاتحادي: لم يسبق لإدارة النادي أن تلقت أي استفسار أو طلب سواء من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يخص قضية اللاعب المذكور وأن كل الإشعارات الخاصة بالقضية وصلت الإدارة السابقة ولم نبلغ بها، علماً أن تم إغلاق باب الترافع في هذه القضية قبل تكليف مجلس إدارتنا.

وزاد: يأسف مجلس الإدارة تجاهل الرد على القضية خلال الفترة التي أتيحت من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم وعدم حضور جلساتها وتقديم الدفوعات القانونية تجاه مطالب اللاعب في عدم تسليم حقوقه ولو تم ذلك لتجنب نادينا اليوم تبعات القضية وضياع الفرصة على النادي في الدفاع عن حقوقه، وإن قرار فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر ضد النادي في هذه القضية وعدم السماح له بالتسجيل لفترتيين متتاليتين كان بسبب إخلال إدارة النادي السابقة بالوفاء بالعقود التي ابرمتها مع بعض اللاعبيين حتى تفاقمت القضايا والمتطلبات على النادي، وقد فصل وأوضح ذلك ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في مداخلته الأخيرة مع أحد البرامج الرياضية.

وختم البيان: فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي قامت بدفعها الإدارة السابقة لمعالجتة القضايا التي واجهتها، يؤكد مجلس إدارة النادي أنه كان يأمل أن يتم إدارج المداخيل المالية للنادي ومصروفاتها من عام 2014 إلى نهاية عمل مجلس الإدارة السابق في 2016، من خلال قوائم مالية وميزانيات معتمدة لكي يكون بالإمكان التعرف بشكل واضحعلى هذه المشاكل المالية المعقدة والتعامل معها، لكن للأسف تم التعامل مع الأرقام المالية الهامة عبر بيانات وجداول غير معتمدة وتصاريح من منابر إعلامية لايمكن الإعتماد عليها اطلاقاً.