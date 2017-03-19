هوساوي والخيبري: سنبذل كافة جهودنا أمام تايلاند

أكد معتز هوساوي مدافع المنتخب السعودي إن مواجهة منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا تمثل أهمية كبيرة، فيما وعد عبدالملك الخيبري ببذل كافة الجهود من أجل العلامة الكاملة.

وأضاف هوساوي : إن المباراة تأتي في بداية الدور الثاني أو بما يسمى دور الحسم لذلك نقاط هذه المواجهة تمثل لدينا أهمية لانها تقربنا من حلمنا بالتأهل للمونديال، لذلك سنعمل على التركيز والانضباط التكتيكي كما جاءت في توصيات المدير الفني من أجل حصد نقاط هذه المواجهة.

من جانبه قال عبد الملك الخيبري : سنلعب على الأراضي التايلاندية، وهم منتخب متطور ويؤدي جيداً في التصفيات لذلك سنعمل بقوة على أن نتجاوز هذه المواجهة ونحصد نقاطها كاملة من أجل تعزيز صدارتنا و السير نحو تحقيق هدفنا.

وأضاف الخيبري قائلاً : سنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد نقاط هذه المباراة.

ويلتفي المنتخب السعودي مع نظيره التايلاندي يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال.