إلزام بيريرا بدفع 750 ألف يورو إلى أهلي جدة

ألزمت غرفة فض المنازعات باتحاد القدم الدولي "فيفا"، المدرب البرتغالي فيتور بيريرا وعددا من مساعديه بدفع 750 ألف يورو لصالح أهلي جدة، في قرار أولي قابل للاستئناف، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الجداوي الأثنين.

وقالت إدارة أهلي جدة عبر بيان الاثنين: "أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حكما في القضية المرفوعة من المدرب البرتغالي فيتور بيريرا وعدد من مساعديه ضد النادي الأهلي".

وزاد البيان الأخضر: "وقد صدر الحكم بإلزام المدرب البرتغالي فيتور بيريرا بسداد مبلغ وقدره 750 ألف يورو، بعد خصم بعض المستحقات المقررة للمدعي، وذلك مقابل إخلال المدرب بشروط فسخ التعاقد والعمل مع نادي أولمبياكوس اليوناني خلال الفترة المحمية المحددة ضمن العقد المبرم بينه وبين النادي الأهلي ، فيما أكدت غرفة فض المنازعات بالفيفا أن هذا هذا الحكم ابتدائيا قابل للاستئناف".