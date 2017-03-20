إلكو يلغي تدريب الاتفاق بسبب الأحوال الجوية

أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة فريق الاتفاق على إيقاف تدريب الفريق اليوم الأحد، على ملعب عبدالله الدبل بالنادي وذلك بعد نصف ساعة من بدايته.

ولم يكد الفريق ينهي فترة تدريبات اللياقة حتى هطلت الأمطار التي أفسدت على المدرب ضبط أدوات التدريب التي تطايرت بفعل الرياح وهو ما اضطره لإنهاء التدريب وتوجيه اللاعبين لتناول العشاء في معسكر النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة النهضة ودياً يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة التعاون في دور الثمانية ببطولة كأس الملك نهاية الشهر الجاري.