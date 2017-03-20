التعاون يلغي عقد الروماني جالكا

قررت إدارة التعاون إلغاء عقد الروماني كونستانتين جالكا مدرب فريقها، بعد أقل من 5 أشهر على استلامه منصبه خلفاً للهولندي داريو كالزيتش.



وقال الحساب الرسمي لنادي التعاون على "تويتر": قررت إدارة التعاون عقب التشاور مع المجلس التنفيذي وعضو الشرف تركي آل الشيخ إلغاء عقد المدرب الروماني جالكا وطاقمه المساعد بالتراضي.



واستلم جالكا تدريب الفريق في أكتوبر الماضي بعد إقالة الهولندي كالزيتش، وقاد الفريق في 16 مباراة دورية فاز في 7 مباريات وخسر مثلها وتعادل مرتين، واضعاً الفريق في المركز الخامس، أما على الصعيد الآسيوي فحقق فوز لتعادل وخسارة في مباريات الجولة الأولى.