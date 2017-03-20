الفرج والمسيليم يغيبان عن تدريبات الأخضر

غاب اللاعبان سلمان الفرج وياسر المسيليم، عن الحصة التدريبية للمنتخب السعودي في بانكوك، وذلك ضمن برنامج الأخضر الإعدادي قبل خوضه مواجهة تايلاند الخميس المقبل.

وأدى لاعبو الأخضر مرانا على الملعب الوطني ببانكوك، والذي عمد خلاله الهولندي فان مارفيك على تكثيف الجوانب اللياقية، قبل تطبيقه بعضا من الجمل التكتيكية الخاصة، ومن ثم فرضه مناورة عقبها تطبيق تمرين الكرات الثابتة من أماكن متعددة من الملعب.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة تايلاند يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2018.