تايلاند.. لص الرياض وشوارع بانكوك المهجورة

كانت تايلاند مقصداً سياحياً للخليجيين منذ منتصف السبعينات الميلادية، لكن هذا الأمر توقف تماماً في نهاية الثمانينات الميلادية بعدما نفذ كرانكاري تشيمونغ عملية سرقة في الرياض، وهرب إلى بلاده، وعندما حاولت السلطات السعودية استعادة المسروقات، تم تصفية 4 دبلوماسيين كانوا يعملون في سفارة السعودية في بانكوك، وبات رجال الأعمال السعوديون ومعهم السياح عرضة لعملية الاستهداف.

قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 1989م، وباتت المنتخبات والأندية السعودية تخوض مبارياتها في بانكوك على مضض، وبعد نحو 30 عاماً لا يصل التمثيل الدبلوماسي إلى مرحلة تبادل السفراء.

وجه عبدالإله الشعيبي القائم بالأعمال السعودي في بانكوك الدعوة لموفد "العربية" لاستكشاف بانكوك، ويدرك الشعيبي أن تأمين الحماية للمنتخب السعودي أمر مهم، ويتابع كذلك ما يتناوله الإعلام في هذه البلاد عن المنتخب السعودي.