كانيدا: كذبوا علي.. ويريدون تأجيج المشاكل

اعتبر الإسباني راؤول كانيدا مدرب اتحاد جدة السابق أطرافاً لم يسمها ترغب بتأجيج المشاكل بينه وبين الاتحاد، رغم أنه تفاهم مع حاتم باعشن رئيس النادي الحالي على منح الأخير المزيد من الوقت لتسديد مستحقاته المالية.

وقال كانيدا، ضيف نشرة أخبار الرياضة في "العربية": لا أرغب بأن أكون عرضة للأكاذيب، لكن من الواضح وجود أطراف خارجية ترغب بتأجيج المشكلة رغم حلها من قبلي ورئيس النادي بطريقة دبلوماسية.

وتابع: قدمت شكواي إلى فيفا منذ زمن طويل، لأنهم لم يتركوا لي أي خيار في فترة ماضية ولم يتم الوفاء بالعهود التي تلقيتها، لكن عندما تعاملت مع الرئيس الحالي عرفت بأنه رجل صادق وجيد، ويفي بالوعود، ودليل ذلك تسديده المبالغ المالية في وقتها ولم يتأخر علي.