وليد عبدالله: يجب علينا الحذر من التايلانديين

أكد وليد عبدالله حارس المنتخب السعودي حذره وزملائه من قوة المنتخب التايلاندي بعد المستويات التي قدمها الأخير في الدور السابق، قبل المواجهة التي ستجمع المنتخبين يوم الخميس المقبل على ملعب راجا مانغالا في بانكوك.

وقال وليد في تصريحات إعلامية: مواجهة منتخب تايلاند تمثل لنا أهمية كبيرة في مشوارنا، لذلك نعطي هذه المواجهة أهمية كبيرة من جميع النواحي، فنقاطها ستساهم في تحقيق الهدف المنشود، والجميع على قدر المسؤولية و الجميع يشعر بأهمية المرحلة لذلك سنكون حاضرين بشكل مثالي يكفل لنا حصد النقاط مع عدم إغفالنا لقوة المنتخب المنافس، فالجميع شاهد ما قدمه في الدور الأول وسنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة لأرض الوطن بنقاط المواجهة كاملة.

وفي المقابل، قال عبدالمجيد الرويلي: نحن جاهزون لهذه المواجهة الهامة التي تأتي مع بداية الدور الثاني و بلا شك نسعى لتعزيز صدارتنا والاقتراب خطوة من التأهل للمونديال كما أننا ندرك بأن المواجهة لن تكون سهله كونها على أرض المنافس و بين جماهيره و كذلك أمام منتخب متطور، لكننا استغلينا الفترة الماضية من أجل الاستعداد على النحو الأمثل.

وختم: المعنويات عالية و الجميع على استعدادا كبير من أجل العودة بنقاط هذه المواجهة.