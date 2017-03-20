5 منتخبات خليجية لم تذق طعم الخسارة في تايلاند

لم يسبق للمنتخب التايلاندي الفوز على منتخبات السعودية والكويت والبحرين وقطر على أرض ملعب راجا مانغالا الذي بات الملعب الرسمي لمنتخب تايلاند منذ العام 1998 وتحديداً قبل بطولة آسياد ذلك العام.

ولعبت المنتخبات الخليجية في تايلاند خلال دورة الألعاب الآسيوية 1998، وتصفيات كأس العالم 1998، 2002، 2010 و2014.

ولعبت 5 منتخبات خليجية في الأراضي التايلاندية وهي السعودية، عمان، الكويت، البحرين وقطر، ولم تتعرض إلى الخسارة، بينما تغلب التايلانديون على عمان مرتين في بطولة آسياد 1998 وتصفيات كأس العالم 2014.

وبدأت تايلاند مواجهاتها مع المنتخبات الخليجية على ملعب راجا مانغالا في 1998 وتحديداً في دورة الألعاب الآسيوية 1998، وفازت على عمان بهدفين، قبل أن تخسر أمام الكويت 3-0 وقطر 1-2.

وفي تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2002، خسرت أمام السعودية 3-1 في بانكوك، وتعادلت كذلك مع المنتخب البحريني 1-1.

واستضاف التايلانديون عمان والبحرين في تصفيات مونديال 2010، وخسروا في المباراة الأولى بهدف، وفي الثانية 2-3.

وكانت تصفيات كأس العالم 2014 الأفضل لمنتخب تايلاند على أرضه أمام المنتخبات الخليجية، عندما فاز على عمان (رغم تأهل الأخير إلى الدور اللاحق) وتعادل سلبياً مع المنتخب السعودي، وهو أحد أسباب توديع الأخضر التصفيات المونديالية مبكراً.