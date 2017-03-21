الأخضر الشاب يواجه روما تحضيرا للمونديال

يخوض المنتخب السعودي للشباب مواليد 1997م غدًا الأربعاء مواجهته الودية الأولى مع فريق نادي روما الإيطالي مواليد 1997م على ملعب نادي روما، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في منطقة فوجي بالعاصمة الإيطالية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا بكوريا الجنوبية في مايو المقبل.

وتعد ودية الأخضر ضد فريق روما أولى الوديات ضمن معسكره الإعدادي للمونديال، على أن تكون المباراة الودية التالية ضد فريق نادي لاتسيو مواليد 1997م على ملعب الأخير.

يذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا أوقعت المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الإكوادور، الولايات المتحدة الأميركية، والسنغال.