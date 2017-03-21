رسمياً.. التعاون يعيد البرتغالي غوميز

أعلنت إدارة نادي التعاون عن توقيعها عقدا مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز ليتولى بذلك تدريب الفريق الأول بالنادي القصيمي حتى نهاية الموسم المقبل خلفا للروماني جالكا.

وكتب التعاون عبر بيان الثلاثاء: "أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسميا مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم المقبل، رغبة منها في استقرار الفريق فنيا".

وتابع بيان النادي القصيمي: "وجاء هذا التعاقد بدعم من قبل المجلس التنفيذي وعضو الشرف الشيخ تركي آل الشيخ، وسيتولى البرتغالي قيادة الفريق خلفا لللروماني جالكا".

وفسخ غوميز عقده مع التعاون بالتراضي في يونيو الماضي، لينتقل إلى قيادة أهلي جدة حامل لقب الدوري ويحقق معه بطولة كأس السوبر، لكنه ترك منصبه بعد نحو خمسة أشهر، قبل أن يقرر تدريب بني ياس الإماراتي الذي أقاله مؤخرا بسبب سوء النتائج.