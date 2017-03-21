جهاد الحسين: افتقدت الرويلي.. وأتمنى عودة غوميز

تمنى السوري جهاد الحسين، لاعب نادي التعاون، عودة البرتغالي جوزيه غوميز مجددا إلى قيادة الجهاز الفني للنادي القصيمي، مرجعا في الوقت ذاته سبب غيابه عن قائمة الفريق الأساسية في فترات عدة خلال موسمه الحالي، إلى قناعة مدربه الروماني جالكا، والذي أعلنت الإدارة التعاونية فك ارتباطها به اليوم الاثنين.

وقال الحسين في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "التعاون لم يبدأ موسمه بالشكل الصحيح والمرسوم مسبقا، وبذات المستويات المتميزة التي ظهر عليها طوال منافسات الموسم المنقضي".

وتابع: "تغيير الأجهزة الفنية، كذلك نتائج الفريق في بداية الموسم أثرت بشكل كبير على مستويات اللاعبين داخل المستطيل، عانينا كثيرا من رحيل المدرب جوزيه غوميز، وزميلي عبدالمجيد الرويلي، الأخير الذي شكلت معه ثنائيا رائعا ما انعكس ذلك على مستوى الفريق، وأتمنى عودتهما سريعا".

وعن أسباب تجديد تعاقده مع النادي القصيمي، تابع بقوله: "الراحة النفسية عامل مهم في عالم احتراف كرة القدم، أنا مرتاح كثيرا بين أسوار نادي التعاون، ولا أنسى محبة الجماهير لي وللاعبين ودعمهم الكبير".