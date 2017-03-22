الخراشي: 15 دقيقة كافية لإسقاط تايلاند

شدد محمد الخراشي، المدرب السابق للمنتخب السعودي، على صعوبة موقعة المنتخب التايلاندي المتطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تركيز لاعبي الأخضر خلال الربع ساعة الأولى من المواجهة المرتقبة، سيكون عاملا رئيسا وهاما في انتزاع العلامة الكاملة، واسعاد الجماهير السعودية.

وقال الخراشي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "مواجهة تايلاند صعبة وهامة في مشوار المنتخب السعودي وطريقه إلى المونديال الحلم، تايلاند منتخب متطور بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الأخيرة".

وتابع بقوله: "المسؤولية كبيرة خلال مواجهة الغد، الجهازين الفني والإداري ومن قبلهما اللاعبين يدركون تماما مدى أهمية الفوز، كما هو الحال ذاته، خلال مواجهة المنتخب العراقي في الجوهرة، واللتين ستمنحان الأخضر نسبة كبيرة في خطف بطاقة التأهل".

ويواصل المدير الفني السابق للأخضر السعودي: "التركيز خلال الربع ساعة الأولى من زمن المباراة، والعمل على استغلال انصاف الفرص واللعب على أخطاء الخصم وقتل طموحه الذي بدون أدنى شك سيبدأ بشكل هجومي، سيكون عامل رئيسي وهام في تحقيق الانتصار واسعاد الجماهير السعودية".