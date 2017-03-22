السعودية وتايلاند.. أرقام خاصة قبل المواجهة المرتقبة

المنتخب السعودي يتصدر حاليا ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات، وبحسب المؤشر البياني للأخضر، يظهر خسارة فلسطين أمام السعودية بثلاثة أهداف لهدفين في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

المنحنى تصاعد نتيجة الانتصارات المتتالية وتواصل انتزاع النقاط، عاد وثبت أمام فلسطين بسبب التعادل السلبي، السهم البياني عاد بعدها وارتفع للمنتخب السعودي بعد الفوز على تيمور الشرقية وماليزيا، وثبت مرة أخرى بسبب التعادل مع أستراليا، فيما أعلى نقطة له كانت عندما انتصر الأخضر على الإمارات وتصدر الترتيب لكنه خسر بعدها أمام اليابان.

وإلى المنتخب التايلاندي، البداية كانت صعودا إثر التغلب على فيتنام وتايوان، ثبت أمام العراق فقط بعد التعادل بهدفين، واصل بعدها الفوز بالنقاط والصعود، نقطة التحول كانت أمام أسود الرافدين إثر التعادل، ليبدأ المنحنى البياني بالهبوط نتيجة تواصل الخسائر واستطاع فقط تايلاند انتزاع نقطة واحدة أمام أستراليا.