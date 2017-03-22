"دباب" تايلاندي يسهل مهمة المنتخب السعودي

بانكوك، المدينة الأكثر ازدحاماً على هذه الكرة الأرضية، وللعام الثاني على التوالي، وذلك بحسب الشركة المصنعة والمسيرة لخدمة الـ GPS، هذه الشركة الهولندية تجمع وتحلل معلومات الازدحام المروري في مدن العالم.

عام 2016 العاصمة التايلاندية بالمركز الأول، والعام الحالي وحتى الآن ما زالت في الصدارة.

تقول الحكومة التايلاندية إن المشكلة بدأت عام 2011 عندما انخفضت أسعار السيارات في البلاد وتم إلغاء الجمارك على المركبات، ومع غياب الحلول الطرقية، وسائل النقل البديلة كثيرة، منها المترو أو القطار، أو التوك التوك الشهير، ولكن على أرض الواقع لا شيء أكثر فعالية في أراضي سيام أكثر من الدراجة النارية، أو السكوتر.

بعثة المنتخب السعودي في تايلاند معها دائما دراجان من الشرطة، يساعدان حافلة الأخضر للتنقل بسهولة أكثر، ومع هذا لا يمر يوم دون التأخر عن المواعيد بسبب الازدحام المروري، وآخر تمرين وصله الأخضر متأخراً بأكثر من 30 دقيقة عن الموعد المحدد.

ثلاثون دقيقة تأخير تعتبر لا شيء في بانكوك، فالدراسات أظهرت أن معدل التأخر عن المواعيد في ساعة الذروة هناك قد يصل إلى 4 ساعات، وبالطبع الفضل يعود للدراجين لتحرك حافلة المنتخب أسرع، ولكن هناك أشخاص لا يملكون أحدا يسرع لهم عملية التنقل، والحديث عن المراسلين والصحافيين، الذين وجدوا أنفسهم أحيانا يصلون بعد انتهاء التمرين.

تغلبوا على مخاوفهم، تخلوا عن وسائل الأمان والراحة، من أجل عملهم ومن أجل الأخضر، ليس أمامهم سوى الدراجة النارية.

أصبحوا يصلون قبل اللاعبين الآن، ويقال إن بعضهم قرر اقتناء "دباب" عند العودة إلى الرياض.