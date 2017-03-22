عسيري: إدارة باعشن صادقة.. والروح سبب تألقنا

أكد أحمد عسيري، لاعب اتحاد جدة، عدم تأثره وزملائه اللاعبين بالقضايا والعقوبات الصادرة ضد النادي الجداوي، ما ساهم ذلك في تقديمهم مستويات متميزة خلال الموسم الجاري وتتويجها بلقب كأس ولي العهد.

وقال عسيري ضيف "في المرمى": "الاتحاد كبير ولد من رحم المعاناة، يحب الظروف الصعبة، قاتلنا وضحينا كلاعبين بأشياء كثيرة من أجل إسعاد الجماهير، وخرجنا ببطولة هامة وغالية".

وعن الظروف التي تحيط بناديه الجداوي زاد: "الظروف التي مررنا بها صعبة جدا، لكن مهمتنا كلاعبين داخل الملعب، ورغم كل ذلك استطعنا عزل أنفسنا".

وتابع عسيري حديثه لـ"في المرمى": "الظروف حاصلة في كافة الأندية، وهذا شيء طبيعي، الأهم هو صدق الإدارة الحالية برئاسة حاتم باعشن، حيث إنها لم تعد وتكذب وتخلف، كانت صادقة وواضحة في كل شيء".

واختتم القائد الاتحادي بقوله: "من يحب الاتحاد يصبر على كل ظروفه، وسر مستوياتنا هو روح الاتحاد، وجمهورنا الذي يساندنا في السراء والضراء".