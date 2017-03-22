مهووس ياباني.. ورجال أمن يرافقون الأخضر

احتفت السفارة السعودية في تايلاند بالمنتخب السعودي، في أحد أبرز مطاعم بانكوك، المكان المفضل للعائلة الملكية هناك، حضر السفير الليب، السفير المصري، سفير المغرب، وعُمان، والبحرين، بالإضافة إلى نائب رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

في تايلاند من الصعب أن تجد مشجعين سعوديين ينتظرون على باب الفندق لرؤية اللاعبين وإلقاء التحية عليهم، ولكن بإمكانك إيجاد ياباني مهووس بالأخضر يشجعه منذ زمن، ويتابع لاعبيه.

مع لاعبي الأخضر في تايلاند يمكنك ملاحظة رجال باللباس الأسود دائماً معهم، حولهم، في كل مكان يتواجدون به، هم رجال أمن خاص، مهمتهم حماية بعثة المنتخب السعودي، فيما موعد المباراة اقترب والأخضر يواصل استعداداته في بانكوك.