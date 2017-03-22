الجوهر يختار القائمة التاريخية للاعبي الأخضر

اختار المدرب ناصر الجوهر، المدرب السابق للمنتخب السعودي، قائمة تاريخية للاعبي الأخضر تضمنت أسماء لاعبين قدامى وحاليين.

واختار الجوهر في حراسة المرمى أحمد عيد، ووليد عبد الله، محمد الدعيع، سالم مروان، وفي خط الدفاع محمد الخليوي، أحمد جميل، عبد الرزاق أبو داوود، صالح النعيمة، عمر هوساوي، والظهير الأيمن أحمد الدوخي، محمد شليه، الظهير الأيسر علي عسيري، حسين عبد الغني، محمد عبدالجواد، أما في محور الارتكاز فوقع اختيار الجوهر على خالد عزيز، فؤاد أنوار، وسعيد العويران، وصالح المطلق، وعبد الله الواكد، وفي الوسط الأيمن يوسف الثنيان، فهد الهريفي، أحمد الفريدي، إبراهيم ماطر، وفي الوسط الأيسر حضر سعد رزق، محيسن الجمعان، محمد الشلهوب، صالح خليفة، أما في صناعة اللعب فتواجد محمد نور، نواف التمياط، وفي رأس الحربة ماجد عبد الله، فهد المهلل، سعيد العويران، سامي الجابر، كذلك حسن اليامي، عبيد الدوسري، حمزة إدريس.