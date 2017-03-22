"راجا مانغالا" مفترق طرق للمنتخب السعودي

سيكون المنتخب السعودي، أمام مفترق طرق لمواصلة تقدمه نحو نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المنتخب التايلاندي غدا الخميس، على ستاد راجا مانجالا في العاصمة بانكوك، ضمن مواجهات المرحلة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات.



ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف، عن المنتخب الياباني الوصيف الذي سيحل ضيفاً ثقيلاً هو الآخر على المنتخب الإماراتي الرابع برصيد 9 نقاط، في حين يواجه المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط ضيفه المنتخب العراقي صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط.



واستعد الأخضر للمواجهة منذ الخميس الماضي، حينما غادر إلى العاصمة بانكوك قبل أسبوع من المباراة، وتدرب خلال الأسبوع الحالي على الملعب الوطني.



وتلقى الهولندي فان مارفيك مدرب الأخضر ضربةً موجعة بعد تعرض المهاجم فهد المولد للإصابة، ستبعده قرابة 6 أسابيع، ما يعني ذلك غيابه أيضاَ عن مواجهة العراق الثلاثاء المقبل في "الجوهرة المشعة"، لينضما إلى الثنائي الموقوف أسامة هوساوي وحسن معاذ.



واستدعى مارفيك حسين المقهوي ليعوض غياب فهد المولد، في حين ضمت قائمته ثلاث لاعبين جدد لم يشاركا في المباريات السابقة هم عبدالله عطيف والحارس عبدالله المعيوف والمدافع عبدالله الحافظ.



وقدم الأخضر أداءً مميزاً في مواجهاته الخمس الماضية، بعد أن حقق ثلاث انتصارات أمام تايلاند والعراق والإمارات، وتعادل أمام استراليا وخسر أمام اليابان في آخر مواجهاته ليتصدر المجموعة برصيد 10نقاط.



ويأمل الهولندي مارفيك في أن يتجاوز المنتخب السعودي مواجهة تايلاند كونه تنتظره مواجهة هامة وصعبة أمام المنتخب العراقي الثلاثاء المقبل على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، وسيقرب الفوز أن حدث الأخضر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وفي المقابل تضاءلت آمال المنتخب التايلاندي في المنافسة على التأهل وعلى الأقل خطف المركز الثالث المؤهل إلى الملحق بعد نتائجه المتواضعة التي حققها في المراحل الخمس الماضية.



ويتذيل المنتخب التايلاندي ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، من تعادله أمام المنتخب الاسترالي، في حين تلقى 4 خسائر أمام المنتخب السعودي والعراقي والإماراتي والياباني.