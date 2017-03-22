"زيكو" تايلاند.. ومحاولة استفزاز السعوديين

دائماً ما يبحث مدرب المنتخب التايلاندي كياتيسوك سيناموانغ، عن اثارة الجدل قبل مواجهة المنتخب السعودي، حيث أن تصاريحه تحمل طابع الاستفزاز، وآخرها حديثه في المؤتمر الصحافي عشية لقاء المنتخبين غداً الخميس، في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة بمونديال روسيا 2018.

واستلم كياتيسوك "43" عاماً، تدريب المنتخب التايلاندي عام 2013 خلفاً للألماني وينفريد شايفر المقال عقب الخسارة أمام منتخب لبنان 5-2 في تصفيات كأس آسيا 2015.

ويعتبر كياتيسوك الملقب بـ"زيكو" أحد أساطير كرة القدم في تايلاند بعد مشاركته مع منتخب بلاده في 117 مباراة دولية منذ عام 93 حتى عام 2007، وساهم بتحقيق ثلاث ألقاب لكأس الآسيان، كلاعب ولقب الآسيان كمدرب مرة وحيدة في النسخة الماضية.

وبدأ زيكو تصريحاته الغريبة حينما وصف الحكم السعودي تركي الخضير بـ"الجاسوس" بعد إدارته لقاء تايلاند وقطر الودي والذي يسبق مواجهة منتخب بلاده أمام الأخضر في افتتاح التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، مؤكداً على أنه لم يلعب اللقاء الودي بكامل ثقله خوفاً من قيام الخضير بنقل نقاط القوة والضعف بفريقه، واصفاً ذلك الأمر بالخطير.

ولم تتوقف تصريحات كياتيسوك عند هذا الحد، بل خرج بتصريح مفاجئ عشية لقاء المنتخب التايلاندي أمام مضيفه السعودي في افتتاح تصفيات مونديال روسيا 2018 التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في مطلع سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، حينما أكد أن مواجهة الأخضر ستكون اعدادية للقاء اليابان القوي الذي يسبقه على حد وصفه.

وفي المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة المنتخب التايلاندية أمام ضيفه المنتخب السعودي اليوم الأربعاء، قال زيكو: "سيشكل ملعب راغا مانغالا مكاناً مخيفاً للاعبي الأخضر ولن نكون لقمة سائغة للسعوديين".

وتتذيل تايلند ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة من تعادل أمام المنتخب الاسترالي، في حين منيت بأربع خسائر أمام السعودية واليابان والإمارات والعراق.

وبدأ كياتيسوك مسيرته الكروية عام 89 مع فريق كرونق بنك المحلي، ويعتبر أول لاعب تايلاندي يحترف في الدوري الانجليزي حينما انتقل في تجربة قصيرة لمدة موسم مع نادي هدرسفيلد في عام 2000.

وبرزت نجومية زيكو حينما انضم إلى فريق بانكوك جلاس في عام 91 بعدما سجل 121 هدفاً في 145 مباراة لينتقل بعد خمس مواسم إلى نادي بوليس الذي لعب معه موسمين قبل أن يخوض تجربة جديدة في الدوري الماليزي عام 1998 مع فريق بيرليس الذي لعب معه موسم وحيد وسجل 22 هدفاً في 21 مباراة.

وبعد عودته من انجلترا في عام 2000 خاض سيناموانغ تجربتين مع فريقي راغا براشا واريورز المحليين، قبل أن يذهب في تجربة جديدة إلى الدوري الفيتنامي الذي حقق به نجاحاً كبيراً في أربع مواسم ارتدى من خلالها قميص هوانغ آن جيا بعدما ساهم في حصوله على ثلاث ألقاب دوري وسجل معه 102 هدف في 75 مباراة، ليحصل على لقب أفضل لاعب أجنبي لموسمين متتاليين، قبل أن يعود في عام 2007 إلى تايلاند ويختتم مسيرته الكروية مع فريق بي آي سي تيرو الذي لعب معه موسم وحيد.

