أم كلثوم رفيقة العرب في بانكوك

المنتخب السعودي في بانكوك تحضيرا لمواجهة تايلاند، وبانكوك تعرف العرب جيداً، في الحقيقة العاصمة التايلاندية فيها شارع بأكمله للعرب.

متاجر عربية، ومطاعم "الذبح الحلال"، وأسواق تقدّم منتجات الماركات العالمية المقلدة بالطبع، أسماء المتاجر والإعلانات، كلها بالعربية.

الشارع الشهير، والمعروف أيضاً بـ "شارع النانا" يقع في منطقة السوكومفيت، التي تربطها بأرجاء بانكوك شبكة متنوّعة من المواصلات، من التوك توك إلى المترو.

على باب كل مطعم، عربي يريد إقناعك بتجربة المحل، علماً أن روائح المأكولات الشرقية والعربية تعبق في الشارع.

شارع العرب التايلاندي، شتان ما بين نهاره وليله، تحت ضوء الشمس، يمكنك أن تسمع صوت التلاوات القرآنية في كل مكان، أما تحت ضوء القمر، تحضّر الطاولات والشيشة، ويصدح صوت أم كلثوم.