الأخضر يكتسح تايلاند بثلاثية ويبتعد بالصدارة

عزز المنتخب السعودي صدارته بعد فوزه الكبير على مضيفه منتخب تايلاند 3-صفر، على ستاد راجا مانجالا بالعاصمة بانكوك في المرحلة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وفرض الأخضر سيطرته منذ انطلاق المباراة بحثاً عن هدفٍ مبكر، فيما اعتمد المنتخب التايلاندي على إغلاق مناطقه الدفاعية، لإيقاف المد الهجومي للضيوف.

وبرزت أولى الفرص السعودية بعد مرور 8 دقائق بعد تلقي لاعبه سلمان الفرج تمريرة داخل منطقة الجزاء ليحول الكرة للسهلاوي إلا أن المدافع شوتونغ أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وواصل الأخضر هجومه وكاد اللاعب نواف العابد أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بحانب القائم الأيمن للحارس التايلاندي.

وعند الدقيقة 26 نجح المهاجم محمد السهلاوي بافتتاح التسجيل للمنتخب السعودي بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله نواف العابد ليروض الكرة بصدره ويسددها بالشباك.

ولم يتوقف هجوم الأخضر وكاد مهاجمه محمد السهلاوي أن يسجل الهدف الثاني بعد ارتقائه لعرضية زميله يحيى الشهري ليحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر لاعب المنتخب السعودي يحيى الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلمان الفرج ليحول الكرة بقدمه إلا أن المدافع برو مارك أبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب التايلاندي سيطرته طوال العشرين دقيقة وحاول الوصول الى مرمى المنتخب السعودي في أكثر من مناسبة إلا أن الدفاع كان على الموعد في كل كرة.

وعند الدقيقة 70 دفع الهولندي فان مارفيك بأول تغييراته حينما أشرك اللاعب سلمان مؤشر بديلاً لنواف العابد، ليتبعه بتغيير آخر بدخول المهاجم نايف هزازي بديلاً لمحمد السهلاوي.

وتحسن أداء المنتخب السعودي الذي استعاد سيطرته وسنحت فرصة خطيرة للاعبه تيسير الجاسم الذي تلقى تمريرة من زميله سلمان مؤشر داخل منطقة الجزاء إلا أن المدافع شوتونغ أبعدها عن مرمى فريقه.

وعند الدقيقة 84 ارتكب مدافع المنتخب التايلاندي تانابون كسرات خطأ فادحاً حينما حول عرضية لاعب المنتخب السعودي منصور الحربي بقدمه في شباك فريقه.

وعند الدقيقة 90+2 عزز البديل سلمان مؤشر تقدم المنتخب السعودي بتسجيله الهدف الثالث بعدما أكمل تمريرة زميله تيسير الجاسم بقدمه في شباك المنتخب التايلاندي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب السعودي الى 13 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن اليابان التي ستواجه الإمارات في وقت لاحق اليوم، وعن أستراليا التي تعادلت أمام العراق 1-1، وبقي المنتخب التايلاندي على رصيده السابق نقطة وحيدة في المركز الأخير.