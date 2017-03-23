السهلاوي: سنواصل الأفراح في "الجوهرة"

أكد محمد السهلاوي، مهاجم المنتخب السعودي، أن فوز الأخضر على مضيفه تايلاند سيقربه من التأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وحقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا 3 - 0 على مضيفه التايلاندي اليوم الخميس، في الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ليعزز صدارته للمجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.

وأضاف السهلاوي، في تصريحات إعلامية، عقب المباراة: "الحمد لله نتيجة تعادل العراق وأستراليا جاءت في صالحنا، وستقربنا أكثر للمونديال ودعوات الجمهور معنا ستكون وقودنا يوم الثلاثاء القادم أمام العراق، وسنحاول الفوز في هذا اللقاء بكل جدية".