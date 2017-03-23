المسيليم: ننتظر دعم الجماهير السعودية

أهدى ياسر المسيليم، حارس المنتخب السعودي، انتصار منتخب بلاده بثلاثية على مضيفه منتخب تايلاند اليوم الخميس، في الجولة السادسة بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018، إلى الجماهير السعودية.

وأشار المسيليم في حديثه عقب المباراة، إلى أن الرطوبة أسهمت في عدم السيطرة التامة للاعبين على المباراة.

وقال الحارس السعودي: "الرطوبة جعلتنا لانلعب بشكل فني مستمر، لكن الأهم حصولنا على ثلاث نقاط والحمد لله لم نشعر بالغيابات لأن المدرب كان يعد مجموعة كاملة للعب".

وأضاف: "أمامنا مباريات مهمة ونطلب دعم الجماهير الثلاثاء المقبل أمام العراق بجدة وسنواصل العمل للوصول لمونديال روسيا".

واحتفظ المنتخب السعودي بصدارة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد المنتخب التايلاندي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.