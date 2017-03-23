تدريب الأخضر الأخير قبل اللقاء الأهم

قبل يوم على موعد المباراة في بانكوك، كل شيء جاهز، الأخضر والصحافيون والمراسلون، الحافلة انطلقت، و"الدباب" جاهز للحاق بها.

ملعب المباراة، ملعب راجا مانغالا، جاهز أيضاً، وقررت الحكومة هناك تعزيز جاهزيته بجلب مولدات كهربائية إضافية تحسباً لأي طارئ، وهناك التايلانديون بدأوا الاستعدادات، فرقة موسيقية، وتدريبات على التشجيع.

الجميع يستعد على أرض الملعب، أعلام، ونشيدان وطنيان، ولمسات أخيرة للعشب، وتمرين الأخضر الأخير كان على أرض ملعب راجا مانغالا.

وبعد التمرين عاد اللاعبون للفندق، وهناك ربما عددهم قليل، ولكن لا شيء أفضل من مجموعة من مخضرمي التشجيع في السعودية، قدموا إلى تايلاند، وبدأوا الغناء والتشجيع.