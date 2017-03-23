ما هي طريقة فان مارفيك مع المنتخب السعودي؟

طريقة الهولندي فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي، لا تتغير منذ بداية التصفيات النهائية، 4 مدافعين، 5 لاعبين في خط المنتصف، وأمامهم مهاجم وحيد، لكن طريقة اللعب تتحول بحسب ظروف المباراة.

الهولندي مارفيك، أشرك في مبارياته الـ5 الماضية حارسين فقط، اعتمد في الأربع الأولى على ياسر المسيليم، واستبدله في الأخيرة بمحمد العويس بسبب الإصابة، أمام تايلاند يعود المسيليم ويغيب العويس، ويدخل التشكيلة لأول مرة عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع، الأسماء الحاضرة دائما مع مارفيك في التصفيات النهائية، هي الهوساويان أسامة وعمر، وحسن معاذ في اليمين دائما، واستعان بمنصور الحربي في المواجهات الأربع الأولى، لكن الهولندي وضعه على مقاعد البدلاء أمام اليابان واختار ياسر الشهراني، وأمام تايلاند سيغيب معاذ بسبب الإيقاف، ويكون بديله محمد البريك وأسامة بدلا عنه الهوساوي الثالث معتز.

في منتصف الملعب، قناعات مارفيك لم تتغير منذ اللقاء الثاني في التصفيات النهائية أمام العراق، يبدأ دائما بسلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، يحيى الشهري، تيسير الجاسم، ونواف العابد، ويستعين بفهد المولد كثيرا في الشوط الثاني.

أما في المقدمة، لم تتجاوز خياراته ثلاثي الهجوم نايف هزازي الذي بدأ في المواجهات الثلاث الأولى، وأمام الإمارات بدأ بناصر الشمراني، وذهب لمحمد السهلاوي في لقاء اليابان.

تشكيلة الأخضر الحالية شهدت دخول أسماء جديدة لمعسكر المواجهات في التصفيات، أبرزها عبدالله عطيف، والمدافع عبدالله الحافظ، ومعهما عبدالفتاح عسيري.

الأخضر مع مارفيك بالدور النهائي سجل 9 أهداف، 8 منها جاءت في الربع ساعة الأخير، وهدف وحيد سجله تيسير الجاسم في الدقيقة الخامسة في شباك أستراليا.

3 أهداف سجلها نواف العابد من ضربات جزاء، ولم يسجل السعوديون أي هدف بالرأس، ويتصدر العابد قائمة هدافي منتخب بلاده بأربعة أهداف.

مجمل اللاعبين الذين اعتمد عليهم مدرب المنتخب السعودي، داخل المستطيل الأخضر 21 لاعبا في المباريات الـ5 الماضية