أرقام خاصة من مواجهة الأخضر وتايلاند

سدد لاعبو المنتخب السعودي مرتين فقط على المرمى خلال مواجهة المنتخب التايلاندي، فيما نجحوا في تسجيل هدفين من هاتين التسديدتين.

وبلغ استحواذ المنتخب السعودي خلال الشوط الأول 60%، لكنه انخفض إلى 43% في الشوط الثاني، فيما يعد اللاعب سلمان الفرج أكثر من لمس الكرة خلال المواجهة من الجانب السعودي، بينما زميله عبدالملك الخيبري كان الأكثر دقة في التمريرات بنسبة 93% وهو الأعلى في التمرير في نصف ملعب الخصم بنسبة 91%، أما بالنسبة للمنتخب التايلاندي، ثيراتون بونماثان، كان أكثر من لمس الكرة، ومرر 43 تمريرة من إجمالي 67 في نصف ملعب السعودية.