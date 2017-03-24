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أرقام خاصة من مواجهة الأخضر وتايلاند

المصدر: دبي - عبدالله الدرويش
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سدد لاعبو المنتخب السعودي مرتين فقط على المرمى خلال مواجهة المنتخب التايلاندي، فيما نجحوا في تسجيل هدفين من هاتين التسديدتين.

وبلغ استحواذ المنتخب السعودي خلال الشوط الأول 60%، لكنه انخفض إلى 43% في الشوط الثاني، فيما يعد اللاعب سلمان الفرج أكثر من لمس الكرة خلال المواجهة من الجانب السعودي، بينما زميله عبدالملك الخيبري كان الأكثر دقة في التمريرات بنسبة 93% وهو الأعلى في التمرير في نصف ملعب الخصم بنسبة 91%، أما بالنسبة للمنتخب التايلاندي، ثيراتون بونماثان، كان أكثر من لمس الكرة، ومرر 43 تمريرة من إجمالي 67 في نصف ملعب السعودية.

كلمات دالّة

#السعودية, #تايلاند, #بانكوك

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