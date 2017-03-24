بعثة الأخضر تحط رحالها في جدة

وصل المنتخب السعودي صباح اليوم الجمعة، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عائدا من العاصمة التايلاندية بانكوك عقب فوزه على منتخب تايلاند 3 - صفر مساء الخميس، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وقرر بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب منح اللاعبين راحة من التدريبات المسائية اليوم الجمعة، على أن يعاودوا مساء اليوم الانتظام في المعسكر الإعدادي استعدادا لمباراته المقبلة أمام نظيره العراقي في 28 مارس الجاري.

وطمأن المشرف العام على المنتخب السعودي طارق كيال، الجماهير بشأن إصابة اللاعب نواف العابد قائلا إنها لا تدعو للقلق.

وقال كيال لدى وصول بعثة المنتخب، إن التشخيص المبدئي لإصابة العابد لا يدعو للقلق ولكنه سيجري المزيد من الأشعة الطبية خلال المعسكر لتحديد حالة إصابته بدقة.