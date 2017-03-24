صافرة أوزبكية تضبط موقعة العراق والسعودية

كلفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم أوزبكي لإدارة مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويدير اللقاء فالنتين كوفالينكو كحكم ساحة، ومامورسايد كاسيموف كمساعد أول، وشاومنوف كمساعد ثاني.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره العراقي، على ملعب "الجوهرة المشعة"، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة بتصفيات كأس العالم 2018.

يشار إلى أن الأخضر يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، في حين يحل العراق خامساً برصيد 4 نقاط.