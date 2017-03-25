اتحاد جدة يستضيف الوحدة في مباراة ودية

أعلن اتحاد جدة عن خوضه مواجهة ودية أمام الوحدة نهاية الشهر الجاري استعداداً لمواجهة النصر الدورية في السابع من أبريل المقبل على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتواجه الاتحاد والوحدة مرتين في دوري المحترفين خلال الموسم الجاري، وانتهت المباراة الأولى بفوز الاتحاد 5-3، بينما سجل ربيع سفياني هدف مباراة الإياب الوحيد، بينما خاض الفريقان مواجهة ودية واحدة في الموسم الجاري وانتهت بالتعادل 1-1.

وميدانياً، استئنف الاتحاديون تدريباتهم عقب الإجازة التي منحها لهم التشيلي خوسيه لويس سييرا وركز الأخير فيها على التدريبات اللياقية والتكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة بين المجموعتين.