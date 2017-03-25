النصر يحسم ودية الشعلة بهدفي مادو وتوماسوف

حسم النصر مواجهته الودية أمام الشعلة خلال 12 دقيقة وتغلب عليه بهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود.

وسجل عبدالله مادو هدفاً في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول بعدما أكمل كرة أمام مرمى الضيوف، وعزز مارين توماسوف النتيجة لأصحاب الأرض بعد دقيقتين بطريقة فنية رائعة، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

وأشرك الفرنسي باتريس كارتيرون جميع اللاعبين الذين لم يتم استدعائهم إلى قائمة المنتخب السعودين وبدأ أحمد الفريدي المباراة أساسياً رغم غيابه عن تدريبات الفريق التي أعقبت نهائي كأس ولي العهد.

ويستعد النصر لخوض مباراة ربع نهائي كأس الملك أمام الهلال في الأول من أبريل المقبل، على أن يواجه اتحاد جدة دورياً في السابع منه.