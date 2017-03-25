الهلال يكسب ودية بني ياس بأهداف ليو وإدواردو

قاد البرازيليان ليو بوناتيني وكارلوس إدواردو فريقهما الهلال إلى تحقيق الفوز على مضيفه بني ياس الإماراتي 3-2 في أولى مباريات الفريق السعودي الودية بمعسكره المقام حالياً في أبوظبي.

وأشرك الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال المدافع عبدالله الزوري أساسياً بعد عودته من الإصابة، كما دفع بالشاب عادل المولد والحارس محمد الواكد، إلى جانب سالم الدوسري والثلاثي الأجنبي وياسر القحطاني.

وتقدم الهلال مبكراً عن طريق ليو بوناتيني الذي استغل عرضية زميله عبدالله الزوري في الدقيقة التاسعة وهي النتيجة التي انتهى عليها شوط المباراة الأول، قبل أن يعود النيجيري هينتي بفريقه إلى التعادل بعد مرور10 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وسجل كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 71، وعاد اللاعب ذاته إلى هز الشباك مرة أخرى بعد دقيقتين، قبل أن يقلص بندر الهاجري النتيجة إلى 3-2 مع بقاء 10 دقائق على نهاية المباراة.

وفرض دياز على لاعبي الهلال تدريبات استرجاعية عقب نهاية المباراة، على أن يعود الفريق للرياض مساء الأحد.