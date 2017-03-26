أهلي جدة ينهي ودية حراء بـ8 أهداف

اكتسح أهلي جدة فريق حراء بثمانية أهداف لا رد لها في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأول ضمن استعدادات الأول لمسابقات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

وانتهى الشوط الأول لمصلحة الأهلي 6-0 عن طريق أمير كردي وسميحان النابت وعلي الزبيدي وإيوانيس فيتاتزيديس وسعيد الربيعي وعمر السومة، قبل أن يضيف الأخير هدفه الثاني في المواجهة خلال الشوط الثاني بينما سجل فيصل دارسي ثامن أهداف الأهلي.

وأشرك السويسري كريستيان غروس كافة اللاعبين المتاحين والذين لم يغادروا للمشاركة مع المنتخب السعودي، وكذلك محمد عبدالشافي وسعد عبد الأمير الذان يشاركان مع مصر والعراق، واستعان بعبدالله الخطيب وسميحان النابت وفيصل دارسي وراغد النجار وحمدان الشمراني، كما تواجد ماهر عثمان على دكة البدلاء بعد عودته من الإصابة ودخل كلاعب بديل في الشوط الثاني.