الخليج يهزم الجيل في مباراة ودية

فاز الخليج على نظيره الجيل بثلاثة أهداف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين يوم السبت على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار التحضيرات لاستغلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الخليج الأهداف الثلاثة في الشوط الأول عن طريق عبد الله السالم في الدقيقة التاسعة ثم عزز البرازيلي سانتوس تقدم الخليج بالهدف الثاني عبر ركلة الجزاء في الدقيقة 19 واختتم الثلاثية زكريا سامي في الدقيقة 32.

وقرر جلال قادري مدرب الفريق منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الاثنين على ملعبه لاستكمال التحضيرات الإعدادية قبل المغادرة إلى الرياض لمواجهة الشباب في المباراة الودية الثانية.