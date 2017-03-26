تيسير والبريك يطلبان دعم الجماهير في مواجهة العراق

اعتبر تيسير الجاسم ومحمد البريك لاعبا المنتخب السعودي أن الحضور الجماهيري سيكون عاملاً مهماً عندما يستضيف الأخضر نظيره منتخب العراق في التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال الجاسم : المواجهة تمثل لنا أهمية كبيرة كونها السبيل الوحيد لتعزيز صدارتنا و تقربنا أكثر نحو تحقيق الهدف لذا نعطي هذه المواجهة اهتمام كبير من خلال التركيز العالي و العمل على الاستفادة من الفترة الحالية التي تسبق المواجهة .

وزاد: مواجهة منتخب العراق ستكون صعبة كونها أمام منتخب يقدم مستويات جيدة لكني أدرك جيداً بأن جماهير المنتخب السعودي سيكونون في الموعد و نحن نعدهم ببذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم يوم الثلاثاء .

وفي المقابل قال محمد البريك: نحن جاهزون للمواجهة الهامة التي من شأنها تعزيز صدارتنا في سلم الترتيب، وبالتأكيد أن الجماهير السعودية وقودنا داخل الملعب وندعوهم إلى دعمنا ومؤازرتنا.